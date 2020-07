Alpes (compagnie) : La Compagnie des Alpes va exploiter le Futuroscope pour 30 ans de plus et l'agrandir

(BFM Bourse) - La Compagnie des Alpes a été retenue non seulement pour poursuivre l’exploitation du site actuel au cours des 30 prochaines années dans le cadre d'une offre renforcée. La société est également choisie pour la création et l’exploitation du "Futuroscope 2" adjacent, qui comprendra deux hôtels et un parc aquatique. En reprenant une partie de la participation de la société d'économie mixte de la Vienne, le groupe détiendra en outre la majorité du capital de la société d'exploitation du parc.

Devenu premier actionnaire et exploitant du Futuroscope en 2011 avec 45,55% des parts de la SAPF, l'opérateur de parcs de loisirs (et exploitant de domaines skiables) la Compagnie des Alpes s'apprête à acquérir 10% supplémentaires, soit la majorité absolue, tout en portant le projet de transformation et d'agrandissement du parc actuel dans la perspective des trois prochaines décennies.

Dans un communiqué publié vendredi soir, la Compagnie des Alpes a annoncé que le conseil départemental de la Vienne avait retenu le projet présenté par la SAPF (Société Anonyme du Parc du Futuroscope, l'exploitant du parc dont le foncier appartient au département) pour la mise en place d’un nouveau bail de 30 ans.

Ce nouveau bail, dont la signature définitive est prévue fin septembre, s'accompagne d'un projet ambitieux visant à "conforter le site du Futuroscope comme destination de court séjour d’exception en France et en Europe".

Construction d'un "Futuroscope 2"

À la suite de l'appel à candidatures lancé fin 2019 par le département, c'est en effet le projet présenté par la SAPF, mandataire d’un groupement aux côtés de la SEM Patrimoniale de la Vienne et de la Caisse des Dépôts, qui a été retenu. Le premier volet porte sur un renforcement de l'offre du parc actuel, notamment le déploiement de trois attractions majeures d’ici à 2025 et la rénovation des aménagements extérieurs, des espaces verts et de nouvelles animations, via un investissement de 200 millions d'euros de la SAPF sur les dix prochaines années.

Le second volet, dit "Futuroscope 2", prévoit la construction à proximité immédiate du site historique de deux hôtels thématisés et d'un parc aquatique, afin de compléter l’expérience proposée par le Futuroscope à ses clients. Ce volet nécessitera 104 millions d'euros, apportés par une nouvelle société -désignée pour le moment Futur Resort- détenue par la SEM Patrimoniale de la Vienne et par la Banque des Territoires. La SAPF assurera la maîtrise d’ouvrage déléguée de cette nouvelle zone puis l’exploitation grâce à la signature d’un bail lui aussi de 30 ans (échéance 2050).

Une part qui va devenir majoritaire dans le capital

En parallèle, la Compagnie des Alpes va renforcer sa participation. Le groupe détient aujourd'hui 45,55% de la SAPF, la SEM Patrimoniale de la Vienne (majoritairement détenue par le département) 38,73% et la Banque des Territoires 14,27%. Dans le cadre de la transformation du Futuroscope, la SEM Patrimoniale de la Vienne a exprimé son souhait de céder 20% du capital. La Compagnie des Alpes et la Banque des Territoires en acquerront 10% chacun. Ainsi, à l’issue de l’opération, la SAPF sera détenue à 55,55% par la Compagnie des Alpes, à 18,73% par la SEM Patrimoniale de la Vienne et à 24,27% par la Banque des Territoires (plus 1,45% d'auto-détention).

"Nous sommes particulièrement heureux que ce projet puisse aujourd’hui se concrétiser. Nous partageons, avec le département de la Vienne et la Caisse des Dépôts, via la Banque des Territoires, la même vision pour l’avenir du Futuroscope et avons l’ambition de maintenir et consolider la place du Futuroscope parmi les parcs les plus attractifs en France", a déclaré le PDG de la Compagnie, Dominique Marcel, cité dans le communiqué. "En dépit de la crise majeure que nous traversons, la Compagnie des Alpes entend poursuivre dans la durée une stratégie volontariste d’investissement afin de développer l’attractivité de ses sites au bénéfice de ses clients et de l’ensemble des parties prenantes des territoires où elle est implantée", a souligné le dirigeant.

Avec le Parc Astérix et Walibi Holland, le Futuroscope est l'un des trois parcs où le groupe est en mesure de proposer une offre hôtelière à l'heure actuelle.

Vers 16h15, l'action Compagnie des Alpes prenait 0,99% à 18,32 euros lundi, après avoir connu un mois de juin difficile.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

