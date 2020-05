Alpes (compagnie) : Recul de 26% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes publie au titre de son premier trimestre 2019-20 un résultat net part du groupe en baisse de 26,2% à 47,7 millions d'euros et une marge d'Excédent Brut Opérationnel (EBO) hors IFRS 16 en retrait de 300 points de base à 30,2%.



Le chiffre d'affaires s'est contracté de 5,6% à 470,5 millions d'euros (-6,2% à périmètre comparable), le CA des domaines skiables ayant été amputé de deux semaines et demie de forte activité du fait de la fermeture anticipée dans le cadre du confinement.



La Compagnie des Alpes rappelle avoir, dans le contexte d'incertitudes créées par le Covid-19, abandonné les objectifs de marge d'EBO 2019-20 pour les domaines skiables comme pour les parcs de loisirs qu'il avait communiqués en décembre dernier.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ALPES (COMPAGNIE) en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok