Alpes (compagnie) : Perte nette creusée en 2020-21

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes publie un résultat net part du groupe de -121,7 millions d'euros pour l'exercice 2020-21, contre -104,3 millions pour le précédent, et un excédent brut opérationnel (EBO) en baisse de 24,7% à 70,6 millions (-18,3% à périmètre comparable).



Le chiffre d'affaires annuel du groupe de domaines skiables et de parcs de loisirs s'établit à 240,6 millions d'euros, contre 615,6 millions en 2019-20, exercice qui, pour rappel, n'avait été affecté par la crise sanitaire qu'à partir de mi-mars 2020.



Si elle pointe une fréquentation record de ses parcs de loisirs pour Halloween et des réservations dans ses stations de montagne à un niveau satisfaisant, la CDA prévient que 'la circulation de nouveaux variants crée à nouveau de l'incertitude'.



