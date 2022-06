Alpes (compagnie) : Offre ferme pour acquérir MMV

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes annonce avoir remis une offre ferme aux actionnaires du groupe MMV en vue de l'acquisition de 85% du capital de ce second opérateur hôtelier des Alpes françaises, qui exploite notamment 10 hôtels club et 10 résidences clubs.



La transaction se ferait sur la base d'une valeur d'entreprise de 172,6 millions d'euros (pour 100% du capital) incluant la dette nette de 76,6 millions. L'opération sera financée avec la trésorerie disponible du groupe de domaines skiables et de parcs d'attraction.



Les actionnaires de MMV pourront accepter l'offre jusqu'au 29 juillet. La vente ferme serait ensuite soumise aux conditions suspensives usuelles, incluant notamment l'approbation de l'Autorité de la Concurrence.



