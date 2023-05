Alpes (compagnie) : Oddo BHF reste positif, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Compagnie des Alpes avec un objectif de cours ajusté de 18,5 à 19 euros, soulignant que 'le momentum est toujours bon' pour le groupe malgré l'inflation, au vu de sa publication de la veille au soir.



'La fréquentation du troisième trimestre semble très dynamique dans les parcs de loisirs, d'autant que le pricing power constaté dans les domaines skiables cet hiver sera aussi substantiel dans les parcs cet été', pointe l'analyste.



'Même si le parcours récent du titre est honorable, la décote sur les multiples historiques nous semble encore excessive', poursuit Oddo BHF, qui note aussi un ton très volontariste en matière de M&A et pense que le rendement devrait rester attractif.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.