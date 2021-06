Alpes (compagnie) : Objectifs pour les prochains exercices

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats semestriels, la Compagnie des Alpes fait part de ses priorités stratégiques et de ses objectifs pour les prochains exercices, 'amorçant ainsi une nouvelle phase de son développement'.



Si l'amélioration de la situation sanitaire se confirme, il table sur un rebond de ses performances en 2021-22, un retour au niveau d'activité et d'EBO d'avant crise à partir de 2022-23, puis une reprise d'une trajectoire de croissance du CA et de la marge d'EBO.



Le groupe vise un ratio dette nette financière / EBO entre 3 et 3,5 fois à fin septembre 2022, puis en dessous de 2,5 fois à partir de fin septembre 2023, ainsi qu'un retour à un taux de distribution de dividende au moins égal à celui d'avant crise à partir de 2023.



