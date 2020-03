Alpes (compagnie) : Fermeture temporaire des sites

(CercleFinance.com) - En raison de la propagation du coronavirus, la Compagnie des Alpes annonce la fermeture temporaire de l'ensemble de ses parcs de loisirs et, en lien avec les autorités délégantes, la fin de la saison des domaines skiables.



'Notre priorité absolue est la santé de nos collaborateurs et de l'ensemble des personnes avec qui notre organisation est amenée à interagir' déclare le PDG du groupe de parcs d'attractions et de stations de sports d'hiver, Dominique Marcel.



Assurant ses clients de sa pleine mobilisation pour les informer et traiter le cas échéant des demandes de report, avoir ou de remboursement, le groupe les invite à se reporter aux sites internet de chacune de ses destinations pour de plus amples informations.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ALPES (COMPAGNIE) en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok