Alpes (compagnie) : Berenberg remonte son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur l'action Compagnie des Alpes, qu'il porte de 19 à 20 euros au vu des solides performances hivernales enregistrées par le spécialiste des activités ludiques.



'Les investisseurs qui suivent Compagnie des Alpes (CDA) attendaient avec impatience que le groupe dévoile ses chiffres d'activité au titre du premier trimestre afin d'en savoir plus sur le rythme de son redressement', rappelle l'analyste dans une note diffusée dans la matinée.



'S'il existait des doutes quant à la capacité du groupe à renouer rapidement avec ses niveaux d'avant-Covid, la publication du 20 janvier les a dissipés', estime l'intermédiaire.



Berenberg souligne en effet que CDA a fait part d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 21% par rapport à ses niveaux d'avant la pandémie, une performance qu'il explique par une fréquentation record de ses parcs à thème durant Halloween et par le succès de l'offre de Noël au Parc Asterix.



L'analyste - qui affiche une recommandation d'achat sur le titre - relève en conséquence de 5% sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021/2022 et de 25% son estimation de résultat.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.