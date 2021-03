Alpes (compagnie) : S'envole de 5% après le décret d'indemnisation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 5% ce matin après la publication du décret sur la compensation partielle pour les exploitants à la montagne.



Oddo indique que la perte d'activité induite par la fermeture des stations de ski s'élèvera autour de 400 ME pour CDA sur la saison de ski 2020/21.



' Un décret a été publié hier concernant la compensation partielle du préjudice subi par les exploitants. Cette compensation pourrait représenter jusqu'à 49% du CA perdu sur la période ' indique le bureau d'analyses.



' CDA estime d'ores et déjà que l'impact net sur les cash-flows avant IS de l'exercice 2020-21 pourrait être compris entre 150 et 160 ME, sachant que le dispositif vise uniquement à indemniser la période décembre 2020-avril 2021. Concernant les Parcs de loisirs, la perte d'activité sur l'exercice 2020/21 devrait atteindre au moins 155 ME à fin avril (T1 + T2 + avril) ' rajoute Oddo.



L'analyste note que le montant nominal maximal d'augmentation de capital avec maintien des DPS est désormais de 300 ME (contre 93 ME précédemment).



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif inchangé de 20E. ' Pour l'instant, nous ne modifions pas nos estimations, alors que nous devrions avoir prochainement plus de visibilité sur les indemnités définitives que percevra CDA pour le ski '.



