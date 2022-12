Alpes (compagnie) : Résultat net part du Groupe de 114,4 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour l'exercice 2021/22 atteint 958,5 ME, en croissance de 17,8% par rapport à 2018/19 (retraité de la sortie du domaine skiable des 2 Alpes), dernier exercice non impacté par les conséquences de la crise sanitaire.



Le chiffre d'affaires des Domaines skiables s'établit à 455,5 ME, ce qui représente une progression de 12,8% par rapport à 2018/19.



Le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs s'élève ainsi à 468,5 ME ce qui représente une hausse de 23,1% par rapport à l'exercice 2018/19.



Le Résultat Opérationnel du Groupe ressort à 169,5 ME en progression de 61,3% par rapport à 2018/19. Hors éléments non récurrents, le Résultat Opérationnel aurait atteint 126,9 ME, soit une hausse de 20,7% par rapport à 2018/19.



Le Résultat net part du Groupe, pour l'exercice 2021/22 s'élève 114,4 ME contre une perte de 121,7 ME en 2020/21 et un résultat positif de 62,2 ME en 2018/19.



Le Groupe rappelle qu'il s'était fixé comme objectif de revenir à ses niveaux de chiffre d'affaires et d'EBO d'avant crise lors de l'exercice 2022/23.



