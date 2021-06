Alpes (compagnie) : Plusieurs nominations au comité exécutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dominique Thillaud a été nommé Directeur Général de la Compagnie des Alpes. Il en était le Directeur général délégué depuis le 25 mars dernier.



Loïc Bonhoure, jusqu'à présent Directeur Général Adjoint, est nommé Directeur Général Délégué.



L'organisation du pilotage des opérations de la société évolue. Il s'articulera autour de trois divisions : Deux divisions consacrées aux Domaines de montagne Hiver/Eté.



Une division Domaines skiables et Activités Outdoor, dirigée par David Ponson. Cette division intègrera en plus de la gestion des domaines skiables les aspects diversification hiver/été.



Une division Distribution et Hospitality, qui sera dirigée par Yariv Abehsera, jusqu'à maintenant Président de Travelfactory, et qui rejoindra à ce titre le Comité Exécutif.



Une division Parcs de loisirs qui continuera à être conduite par François Fassier.



