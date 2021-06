Alpes (compagnie) : Oddo réitère son conseil et son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'EBITDA ressort sans surprise négatif mais à hauteur de ' seulement ' -17 ME (contre -28 MEe) souligne Oddo.



' Comme attendu, le poids fixe des D&A (68 ME) pèse fortement sur l'EBIT qui ressort à -137.7 ME (-120 MEe) contre 74.5 ME en N-1. Le résultat net part du groupe s'établit donc à -122.6 ME (47.7 ME N-1) ' indique l'analyste.



Le groupe a annoncé son projet d'une augmentation de capital avec maintien du DPS pour un montant d'environ 230 ME (soit quasiment 41% de la capi avant annonce). ' Selon CDA, l'opération est soutenue par les principaux actionnaires (comprenons notamment la CDC) qui ont l'intention de participer à l'opération ' souligne Oddo.



Parmi les objectifs financiers cités, le groupe souhaite retrouver le niveau d'activité et d'EBITDA d'avant crise sur l'exercice 2022/23.



' Nous avons une lecture positive des éléments de ce nouveau plan alors que le projet d'AK est tout sauf une surprise compte tenu de la nécessité de déléverager CDA ' indique le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur et son objectif de cours de 22,5 E inchangés à ce stade.



