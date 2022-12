Alpes (compagnie) : Oddo maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo conserve son opinion Surperformance et garde son objectif de cours de 17E inchangé sur le titre Compagnie des Alpes.



' Nous maintenons notre recommandation considérant que la valorisation reste sensiblement décotée des ratios historiques (VE/EBIT 2023 de 8.1x i.e. vs moyenne 12.6x depuis 2010) ', annonce l'analyste.



Les résultats de la Compagnie annoncés ce matin sont ' légèrement supérieurs à nos attentes ', souligne Oddo qui retient les éléments suivants :



' Pour un CA à 958.5 ME, en hausse de 18%, l'EBITDA groupe ressort en progression de 40% à 312.6 ME (vs 311 ME), soit une marge de 32.6% (+520 pb vs 2018/19). '



' L'EBIT a fortement progressé de 61% à 169.5 ME (vs 165.7 ME), soit une MOP de 17.3%. Le résultat net part du groupe s'établit en croissance à 18% à 114.4 ME contre 103.9 ME dans nos prévisions ', poursuit l'analyste.



Et de relever enfin : ' Le dividende proposé est de 0.83 E/action ce qui traduit un payout en progression à 50% contre 30% historiquement ainsi que dans nos prévisions initiales. '



