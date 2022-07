Alpes (compagnie) : Oddo confirme son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Compagnie des Alpes (CDA), avec un objectif de cours inchangé de 19 euros.



L'acquisition de 85% de MMV va créer une nouvelle activité pour la Compagnie des Alpes, souligne Oddo.



Avec 10 hôtels club et 10 résidences clubs, pour un total de 11 500 lits touristiques exploités, MMV est présent dans 16 stations de ski. Avec un taux d'occupation de 79%, MMV réalise un CA de près de 75 ME et un EBITDA post IFRS 16 de 25.2 ME ce qui représente respectivement 8% du CA et 9% de l'EBITDA de CDA attendus sur l'exercice en cours.



L'opération valoriserait MMV à une VE de 173 ME, mais elle reste soumise à l'antitrust. Les risques sont faibles selon Oddo.

L'opération est relutive à hauteur de 30 pb sur l'EBITDA de CDA en 2022-23 sur la base des prévisions d'Oddo.



Dans un marché du ski français plutôt mature, cette approche de diversification semble 'pertinente', selon l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.