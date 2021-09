Alpes (compagnie) : Nouvelle directrice financière du groupe

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes annonce l'arrivée d'Alexia Cadiou en tant que directrice financière du groupe et membre du comité exécutif.



Elle succède ainsi à François-Xavier Holderith sur le pilotage des Finances, Risques et Assurance, ce dernier ayant quitté le groupe fin juillet.



Depuis 2016, Alexia Cadiou était Directrice Administrative et Financière de la Business Unit France Suisse de RATP développement, dont elle a accompagné le développement et la structuration.



Elle a débuté sa carrière chez Arthur Andersen en audit puis en Transaction Services chez Ernst & Young.





