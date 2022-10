Alpes (compagnie) : Hausse de 17,8% du chiffre d'affaires annuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 213,9 ME pour le 4ème trimestre de l'exercice 2021/22.



Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre du Groupe progresse ainsi de 17,9% par rapport à la même période de l'exercice 2018/19 (retraité de la sortie du domaine skiable des 2 Alpes), dernier exercice non impacté par les conséquences de la crise sanitaire, et de 24,5% par rapport au 4ème trimestre de 2020/2021.



Pour l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 958,5 ME, soit une progression de 17,8% par rapport à l'exercice 2018/19 (retraité de la sortie du domaine des 2 Alpes).



' Compte tenu du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice 2021/22, l'Excédent Brut Opérationnel (EBO) devrait atteindre un niveau supérieur à celui de l'exercice de référence 2018/2019 ' indique le groupe.



