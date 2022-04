Alpes (compagnie) : Hausse de 16,2% du CA au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d'affaires de 541,2 ME au cours du 1er semestre de l'exercice 2021/2022, en progression de 16,2% par rapport au 1er semestre 2018/2019 (retraité de la sortie des 2 Alpes).



Le chiffre d'affaires des Domaines skiables s'élève à 392,1 ME en hausse de 11,3% par rapport à la même période de l'exercice de référence 2018/2019. Le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs est en progression de 29,3% à 120,4 ME.



' Le Groupe est désormais confiant dans le fait que, sur l'ensemble de l'exercice, le niveau d'activité des Domaines skiables sera bien supérieur à celui de l'exercice de référence 2018/2019 (retraité de la sortie des 2 Alpes). Le Groupe avait indiqué lors de la publication de son chiffre d'affaires du 1er trimestre en janvier dernier qu'il restait optimiste pour le reste de la saison des Parcs de loisirs ' indique la direction.



