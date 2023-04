Alpes (compagnie) : Croissance de 25,4% du CA au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes a enregistré au cours du 1er semestre 2022/23 un chiffre d'affaires consolidé de 678,5 millions d'euros représentant une progression de 25,4% à périmètre réel et de 14,4% à périmètre comparable.



Le chiffre d'affaires des Domaines skiables et activités outdoor a connu une forte croissance au 1er semestre 2022/23, progressant de 10,7% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent pour atteindre 434,8 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs a atteint 149,9 millions d'euros ce qui représente une progression de 23,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Le Groupe confirme, pour l'ensemble de l'exercice 2022/23 attendre un chiffre d'affaires en croissance à périmètre comparable. ' Les indications pour les Parcs de Loisirs demeurent, quant à elles, encourageantes pour le second semestre de l'exercice ' indique la direction.



