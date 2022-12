Alpes (compagnie) : Nouveau financement de type crédit à terme

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes (CDA) annonce avoir signé le 16 décembre un nouveau financement de type crédit à terme, d'une maturité de cinq ans, avec ses principaux partenaires bancaires pour 200 millions d'euros.



Ce nouveau financement, destiné à financer les besoins généraux à venir, notamment ceux liés à la croissance, sera tirable au gré des besoins, et ce pendant une période de disponibilité de 12 mois. L'amortissement est in fine, au 16 décembre 2027.



Il inclut des indicateurs de performance durable, soit les émissions de CO2 et la sécurité au travail, dont les trajectoires annuelles seront définies en début d'année 2023, en concertation avec les prêteurs du groupe.



