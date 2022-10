Alpes (compagnie) : Acquisition de MMV SAS finalisée

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes (CDA) annonce avoir réalisé ce lundi l'acquisition de 85% du capital de MMV SAS, l'ensemble des conditions suspensives prévues dans le contrat d'acquisition conclu le 28 juillet dernier ayant été levées ou étant devenues caduques.



Le groupe de domaines skiables et de parcs d'attraction devient ainsi l'actionnaire majoritaire de cette société, aux côtés de son président et co-fondateur, Jean-Marc Filippini, ainsi que de son directeur général, Bryce Arnaud-Battandier.



La CDA explique se doter ainsi d'une offre d'hébergement de très grande qualité en station de montagne, poursuivant le développement de son activité immobilière au sein de sa division 'Distribution & Hospitality'.



