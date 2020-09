Akwel : Le marché réévalue significativement sa vision d'Akwel après des résultats édifiants

(BFM Bourse) - S'étant effondré au printemps à un plus bas depuis 2013, l'équipementier contrôlé par la famille Coutier a fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation face à la crise, en témoignent ses résultats semestriels.

Derrière "des résultats semestriels significativement supérieurs aux attentes", selon les termes de l'analyste de Midcap Partners chargé du secteur automobile, Akwel a surtout démontré "une forte agilité" face à la crise sanitaire" (en comptant aussi sur les bénéfices des mesures de soutien dans les pays où l'équipementier est présent). La traduction financière de ces efforts -dont la direction a donné l'exemple avec une baisse de 20% de la rémunération du directoire- entraîne vendredi une vive revalorisation du cours, en hausse de 19,63% à 15,60 euros vers 11h15. Le rebond depuis le plancher de la mi-mars totalise ainsi près de 65%.

Tandis que le chiffre d'affaires à fin juin du spécialiste des circuits de fluides dans l'automobile a reculé de 31,7% à 387 millions d'euros, comme déjà annoncé le 30 juillet, l'excédent brut d'exploitation fait preuve d'une résistance "qui dépasse toute attente", remarque Pierre Vaurice chez Midcap Parterns: ce poste s'est élevé à 60 millions d'euros, soit moins de 10% de repli par rapport au premier semestre 2019 (66,6 millions d'euros). Certes avec l'effet exceptionnel d'indemnités d'assurances mais même sans cet effet, l'excédent brut d'exploitation à 41 millions d'euros témoignerait d'une baisse réduite de la marge (10,6%, soit seulement 1,2 point de moins qu'au semestre correspondant de 2019). Ceci grâce notamment à la réactivité de l'organisation, aguerrie par les crises de 2001 et 2008 et favorisée par une chaîne de décisions courtes, tandis que l'outil industriel modernisé en 2017 et 2018 permet une grande flexibilité - réalisant la majorité de son chiffre d'affaires en rang 1, c'est-à-dire directement auprès du donneur d'ordre final, le groupe a pu anticiper et piloter la production en fonction de la demande.

Le résultat opérationnel courant a de son côté reculé de 48,2% à 24,3 millions d'euros, soit une marge courante de 6,3%, et le résultat net de 43% à 20,2 millions d'euros.

Hors impact des indemnités d’assurance à recevoir, la capacité d’autofinancement du groupe s’afficherait à 37,7 millions d'euros, en retrait de 33,7% par rapport au premier semestre 2019. Mais les efforts pour diminuer le besoin en fonds de roulement, liés à la baisse d’activité et à des actions structurelles d’optimisation des stocks, ainsi que l’adaptation du volant d’investissements ont permis de générer un free cash flow positif de 51,5 millions d'euros au premier semestre 2020. Le groupe affiche ainsi au 30 juin une trésorerie nette positive de 7,7 millions.

Si Akwel prévient que la visibilité du marché reste "très limitée pour les mois à venir", la direction avance un indicateur d'activité que Midcap qualifie de "très rassurant" pour les mois de juillet et août, soit 153,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en cumulé, une baisse limitée à -4,6 % par rapport aux mois comparables de 2019.

Dans ce contexte l'ex-MGI Coutier "entend toujours donner la priorité à la souplesse et à l’efficacité de son modèle pour s’adapter à la crise". Akwel poursuit en outre ses investissements pour répondre aux nouvelles attentes du marché, notamment en matière de véhicules propres avec les nouvelles motorisations hybrides, électriques ou hydrogène, ou encore via le partenariat innovant avec la jeune pousse tricolore Tallano pour réduire les émissions de microparticules au freinage (le freinage générant 6 fois plus de microparticules que la combustion de carburant). L'entreprise, dont l'offre de reprise de Novares n'avait pas été retenue, se tient également prête à "saisir d’éventuelles opportunités de croissance externe qui lui permettraient de compléter son empreinte géographique ou d'accélérer le développement de nouvelles lignes de produits indépendantes du moteur thermique".

