Akwel : Les revenus au T1 impactés par le covid-19

(CercleFinance.com) - Le groupe Akwel annonce ce soir avoir enregistré au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 273,5 millions d'euros, en baisse de -6,6% par rapport au premier trimestre 2019.



Les revenus baissent de -5,9% à périmètre et taux de change constants sur la période.



'Cette performance trimestrielle traduit deux tendances très différentes : une croissance significative de l'activité sur les deux premiers mois de l'année (+4,0 %) dans un environnement toujours difficile, suivie d'une forte baisse en mars (-27,5 %) avec la chute brutale du marché automobile mondial suite à la crise du COVID-19', précise le groupe.



Compte tenu 'du manque total de visibilité à ce stade sur l'évolution du marché automobile et de ses perspectives de reprise à court terme', le groupe a suspendu son objectif de croissance pour l'exercice 2020 et précise d'ores et déjà 'que le deuxième trimestre sera plus difficile que le premier, avec une exposition à la crise encore plus marquée et plus globale'.



