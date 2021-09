Akwel : Hausse de 88% du résultat net pdg semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Akwel annonce avoir enregistré au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 487,6 ME, en progression de 26 % en publié par rapport à la même période en 2020, et de 33,7 % à périmètre et change constants.



Le résultat opérationnel a doublé (+100,9%) pour s'établir à 50,7 ME. Au final, le résultat net pdg d'Akwel ressort à 38 ME, soit une progression de 88,1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans un contexte de tensions sur les matières premières et les composants électroniques, Akwel anticipe ' au mieux une légère progression de son activité sur l'ensemble de l'exercice par rapport à 2020 '.



Akwel ajoute poursuivre le déploiement de son partenariat avec Tallano sur les particules de freinage tout en continuant à étudier d'éventuelles opportunités de croissance externe.





