Akka technologies : Va développer des avions électriques, avec Aura Aero

(CercleFinance.com) - Akka Technologies annonce un partenariat avec l'avionneur toulousain Aura Aero, pour le développement de deux avions électriques : ERA (Electrical Regional Aircraft), un avion régional électrique de 19 places et INTEGRAL-E, un avion électrique de voltige.



Les ingénieurs d'Akka contribueront au développement de plusieurs briques technologiques qui constitueront le socle du futur ERA, ainsi qu'au développement et à l'intégration du BMS (Battery Management System), équipement critique de tout avion électrique, sur l'avion INTEGRAL-E.



Au cours de cette collaboration de deux ans, Akka mobilisera 40 ingénieurs afin de fournir des capacités de R&D à Aura Aero sur une gamme complète d'expertise, de l'ingénierie au support client.





