Airbus group : Les livraisons d'avions s'accélèrent, Airbus au plus haut en Bourse depuis un an

Airbus a livré plus d'appareils au premier trimestre 2021 que sur la même période l'année passée et renoué, en mars, avec un rythme de livraisons similaire à celui du mois de mars 2019. Le marché apprécie et ramène le titre à un sommet depuis plus d'un an.

Le ciel s'éclaircit pour Airbus. Avec 72 appareils livrés au mois de mars, l'avionneur européen revient à une cadence proche de celle du mois de mars 2019, année où le groupe a établi son record historique de livraisons (à 864 appareils, dont 74 sur le mois de mars). Le constructeur a par ailleurs annoncé avoir enregistré 28 nouvelles commandes d'avions commerciaux sur le mois écoulé, contre 60 en mars 2020, mais les annulations chutent très nettement (à 9 en mars 2021 contre 60 un an plus auparavant). A titre de comparaison, le groupe avait livré seulement 36 appareils en mars 2020.

Airbus a "dépassé les attentes en termes de livraisons au premier trimestre", indique Deutsche Bank. Sur les trois derniers mois, l'avionneur a annoncé jeudi soir avoir livré 125 appareils, contre 122 à la même période de 2020. "Le mois de mars a été particulièrement actif" souligne l'analyste. "Même si ces chiffres sont encourageants, on ne peut pas en déduire à ce stade que l'avionneur dépassera son objectif de livraison de 566 unités pour l'exercice 2021, car Airbus a commencé à mieux répartir les livraisons entre les trimestres", ajoute l'intermédiaire financier.

Un carnet de commandes proche des 7.000 appareils

Parmi les valeurs les plus sanctionnées durant la crise sanitaire, il a notamment lâché 64% entre le 11 février et le 18 mars 2020, le titre Airbus progresse de 2,6% à 103,46 euros vers 10h15. En hausse de plus de 15% depuis le 1er janvier, celui-ci revient à un niveau plus observé depuis le 6 mars 2020.

Si le solde des commandes nettes depuis le début de l'année reste en terrain négatif (à -61 appareils), le carnet de commandes est toujours conséquent puisqu'il s'établit à 6.998 appareils à fin mars, dont près de 6.200 monocouloirs (familles 1320 et A220). Pour rappel, les livraisons constituent un indicateur d'activité fiable dans l'aéronautique, les clients réglant la majeure partie de la facture à ce moment-là.

