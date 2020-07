Airbus group : Le groupe Airbus n'avait jamais livré aussi peu d'avions sur un semestre depuis 16 ans

(BFM Bourse) - Airbus a livré 196 appareils sur les six premiers mois de l'année, contre 389 à la même période l'année dernière à la même période. Si la cadence a légèrement augmenté en juin (+50% par rapport à mai), le géant des airs enregistre son plus faible total de livraisons semestrielles depuis 2004.

Quelques heures après que les travailleurs d'Airbus, confrontés à des licenciements massifs (jusqu'à 15.000 emplois, soit 11% des effectifs), ont organisé leur première grève en 12 ans, les chiffres dévoilés par l'avionneur européen témoignent de l'effondrement de l'industrie aéronautique au premier semestre 2020.

Les livraisons d'Airbus ont certes augmenté de 50% en juin (en rythme mensuel) à 36 appareils, au plus haut depuis le mois de mars après avoir touché un creux à 14 appareils livrés en avril, mais le rebond constaté le mois dernier n'a pas empêché une chute des livraisons du premier semestre à un plus bas de 16 ans.

Au cours des six premiers mois de l'année, les livraisons ont ainsi chuté de 49,6% pour s'établir à 196 appareils, contre 389 à la même période l'année dernière. Quant aux commandes nettes d'avions commerciaux, Airbus en a enregistré un total de 298 au premier semestre, "à comparer aux 389 appareils commandés sur la même période en 2019" précise le groupe dans un communiqué. À noter que ces 298 commandes nettes ont toutes été signées entre janvier et avril, l'avionneur n'en ayant enregistré aucune nouvelle en juin, comme cela avait déjà été le cas en mai.

Seulement 69 annulations de commandes

Au 30 juin, le carnet de commandes de l'avionneur s'établit toutefois toujours à quelque 7.584 appareils, le groupe n'ayant subi -malgré les grandes difficultés financières des compagnies aériennes- que 69 annulations de commandes.

Face à la baisse de la demande, Boeing et Airbus incitent les compagnies aériennes à prendre des avions déjà construits en échange d'un accord pour le report d'autres livraisons à une date ultérieure. Insuffisant pour empêcher les stocks d'appareils fraîchement sortis des usines toulousaines d'Airbus de gonfler, malgré la décision de l'avionneur de réduire d'un tiers l'ensemble de ses cadences de production depuis le mois d'avril. Les chiffres de juin suggèrent néanmoins que les négociations entreprises avec les compagnies ont été partiellement payantes, Airbus étant parvenu à livrer trois gros porteurs A350-900 aux compagnies aériennes européennes, alors que celles-ci cherchent plutôt à se délester de ce type d'appareils.

Pas de retour au niveau d'avant crise avant 2023

Pour rappel, Airbus a récemment déclaré s'attendre à devoir faire face à une baisse moyenne de 40% de son activité au cours des deux prochaines années. Les spécialistes du secteur s'accordent pour leur part à dire que le niveau du trafic aérien de 2019 ne sera probablement pas retrouvé avant 2023.

En Bourse, le titre de l'avionneur européen est de nouveau légèrement chahuté jeudi, même s'il ne cède plus que 0,7% à 65,36 euros peu après 13h dans un marché à l'équilibre, après avoir lâché plus de 1,6% en début de matinée. L'action Airbus recule ainsi de nouveau plus de 50% depuis le 1er janvier, même si elle a repris plus de 35% depuis son plus bas du 18 mars dernier.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

