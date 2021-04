Airbus group : Contrairement à Boeing, Airbus dégage des bénéfices en 2021 et décolle en Bourse

(BFM Bourse) - S'il concède que le marché "demeure incertain", le géant européen de l'aéronautique et de la défense a dévoilé un bénéfice net de 362 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre une perte nette un an plus tôt, porté par la reprise des livraisons d'avions commerciaux.

Dans le duel à distance qui l'oppose au mastodonte de Seattle, l'avionneur européen marque des points avec sa publication trimestrielle ressortant au-dessus des attentes du marché. Contrairement à Boeing dont les revenus se sont encore contractés de 10% à 15,2 milliards de dollars, assortis d'une perte nette supérieure à 500 millions de dollars sur la période, Airbus a fait part d'un chiffre d'affaires stable (-1,6%) à 10,46 milliards d'euros, avec un bénéfice opérationnel ajusté de 694 millions d'euros (contre 281 millions au premier trimestre 2020), notamment grâce à la multiplication par trois de celui lié à ses activités d'avions commerciaux (à 533 millions d'euros) à la faveur d'un contrôle des coûts et d'un effet de change favorable.

Ces chiffres ressortent au-delà des prévisions des analystes sondés par Factset qui misaient sur des revenus de 10,3 milliards d'euros et un Ebit ajusté de 653 millions. Le marché s'attendait en revanche à un bénéfice net de 406 millions d'euros, chiffre que n'est pas parvenu à dépasser Airbus qui n'a enregistré "que" 362 millions de résultat net. mais pour rappel, au premier trimestre 2020, le groupe avait encaissé une perte nette de 481 millions d'euros. Par ailleurs, Airbus avait déjà renoué avec les bénéfices en fin d'année dernière, enregistrant au dernier trimestre 2020 des bénéfices de 1,55 milliard d'euros, alors qu'il accumulait les pertes depuis le début de la crise.

Entre janvier et mars, Airbus a livré 125 appareils commerciaux, soit trois de plus qu'au premier trimestre 2020. Malgré ces "bons résultats qui reflètent principalement la performance de nos livraisons d'avions commerciaux, la maîtrise des coûts et de la trésorerie et les progrès du plan de restructuration", le premier trimestre "montre que la crise n'est pas encore terminée" estime le PDG d'Airbus Guillaume Faury cité dans le communiqué. Évoquant un marché "qui demeure incertain", le groupe reste ainsi prudent pour le reste de l'exercice, maintenant ses prévisions inchangées, à savoir un nombre de livraisons d'appareils au moins équivalent à celui de 2020 (556) et un bénéfice opérationnel ajusté de deux milliards d'euros.

Encore à près de 40% de son pic historique

Mesure également très suivie par les investisseurs, le flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients ressort positif à hauteur de 1,2 milliard d'euros, après avoir plongé à -8 milliards sur les trois premiers mois de 2020, notamment en raison d'une amende de 3,6 milliards d'euros qui lui avait été infligée sur des faits présumés de corruption dans le cadre de marchés conclus depuis 2008.

En Bourse, le titre réagit bien avec un gain de 2,4% à 101,72 euros - quand Boeing a lâché 3% mercredi à Wall Street dans le sillage de son point d'activité trimestriel. S'il reprend plus de 110% depuis son creux -depuis 2016- touché en mars 2020, le titre Airbus évolue néanmoins encore près de 40% en-deçà de son pic historique touché peu avant le début de la crise sanitaire, à près de 140 euros.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse