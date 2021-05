Airbus group : Vers plus de flexibilité opérationnelle air-sol

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir conclu avec succès une campagne d'essais en vol portant sur une nouvelle capacité du système de mission du C295, lui permettant d'être exploité à distance par des équipages au sol.



L'avion a effectué plusieurs missions de patrouille maritime standard avec tous les capteurs contrôlés en temps quasi réel par un opérateur de mission basé dans une station au sol du site d'Airbus à Getafe.



Au cours des tests, l'opérateur au sol avait une connaissance complète de la situation, transformant la station au sol COMMOMISS en un noeud d'opérations supplémentaire efficace.



Cette technologie contribue ainsi à une plus grande flexibilité opérationnelle en partageant les tâches entre les membres d'équipage tactique en vol et au sol et en contribuant à la création d'une image opérationnelle commune.



Toutes les données recueillies par les capteurs embarqués sont en effet partagées en temps réel pour une analyse directe sur le terrain.



