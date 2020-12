Airbus group : Va développer le futur avion de chasse espagnol

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après la signature d'un contrat-cadre avec l'industrie espagnole, Airbus a été confirmé au rang de maître d'oeuvre en Espagne pour le projet de chasseur de prochaine génération NGF (New Generation Fighter) et dans le domaine de la furtivité (Low Observability).



Signé avec des partenaires industriels français et allemands, le contrat couvre les premiers travaux de développement des démonstrateurs du programme et la maturation des technologies clés, dans l'optique d'entamer les essais en vol du démonstrateur NGF au second semestre 2026.



Le système de combat aérien futur(SCAF) permettra des capacités de prochaine génération en matière de souveraineté aérienne et représente le futur de l'industrie aérospatiale et de défense espagnole. Airbus jouera un rôle majeur en travaillant étroitement avec la base industrielle et technologique du pays, en l'aidant à se développer.



