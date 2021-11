Airbus group : Une demande de 39.000 appareils à horizon 2040

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a déclaré samedi à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï s'attendre à ce que la demande mondiale d'avions atteigne 39.000 nouveaux appareils à horizon 2040, portée par les commandes en provenance d'Asie, et tout particulièrement de la Chine.



Après quasiment deux ans de marasme liés à la crise du Covid-19, le groupe s'attend à ce que son marché renoue avec une croissance annuelle de 3,9% du trafic passagers sur la période.



Dans le détail, Airbus pronostique une demande de l'ordre de 29.700 pour les plus petits appareils, tels que l'A320, ainsi que 5300 appareils de taille moyenne comme l'A330neo.



Pour ce qui concerne les grands appareils, un segment qui concerne son A350, le groupe anticipe quelque 4000 livraisons au cours des 20 ans à venir.



Le marché du fret, dopé par le commerce électronique, devrait pour sa part connaître une croissance annuelle de 4,7%, nécessitant la construction de 2440 appareils cargo, selon les dernière prévisions de l'avionneur.



Après une chute de 53% des émissions de carbone du secteur depuis 1990, Airbus s'attend à ce que l'efficacité énergétique de ses appareils continue de s'améliorer, prévoyant une nouvelle réduction d'au moins 20% des émissions de CO2 de ses avions à échéance 2040.



Pour mémoire, le secteur aérien s'est donné comme objectif de parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050.



