Airbus group : Airbus; une commande confirmée par Breeze Airways

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'à l'occasion de la présentation de la nouvelle livrée sur son avion A220-300, Breeze Airways a confirmé avoir conclu un accord d'achat pour 20 autres appareils, commande qui était précédemment non identifiée.



Le constructeur aéronautique européen ajoute que cette commande de 20 exemplaires porte le nombre d'appareils A220-300 en commande pour Breeze à 80. Le premier exemplaire lui sera livré au quatrième trimestre 2021.



La compagnie aérienne prévoit de commencer les vols avec sa flotte Airbus au deuxième trimestre 2022. Breeze prévoit de fournir un service sans escale entre les liaisons les moins desservies à travers les États-Unis et ce, à des tarifs abordables.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.