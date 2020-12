Airbus group : Un réflecteur d'antenne radar dépliable qualifié

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir complété la qualification d'un réflecteur d'antenne radar dépliable de cinq mètres, le premier en Europe. Ce réflecteur de 70 kilogrammes permettra d'obtenir d'un instrument radar une meilleure résolution pour l'observation de la Terre.



'Avec sa conception exceptionnellement légère, sa rigidité et sa grande robustesse, la technologie du réflecteur semi-rigide offre des avantages significatifs par rapport aux réflecteurs à mailles classiques', explique le constructeur aéronautique.



A l'issue d'une campagne de tests, le modèle de qualification a été livré au client pour des tests supplémentaires au niveau du système satellitaire complet. Le modèle de vol sera livré en 2021 et son lancement est actuellement prévu pour le client export, en 2022.



