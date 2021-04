Airbus group : Un premier A321 'Airspace' pour JetBlue

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi que la compagnie aérienne américaine JetBlue Airways avait reçu le premier modèle de ses 13 A321 équipés du nouveau système d'aménagement intérieur 'Airspace'.



Cette cabine au style futuriste propose notamment des coffres à bagages plus grands, des toilettes modernes et plus spacieuses, des sièges et des couloirs plus larges, ainsi que de davantage d'espace disponible pour les jambes.



D'autres éléments de design ont été incorporés au concept, comme un éclairage d'ambiance basé sur les dernières technologies LED, des lignes et des formes épurées, ainsi qu'une zone d'accueil personnalisable.



Les 13 A321 à longue portée commandés par JetBlue doivent lui permettre de commencer à exploiter ses premières lignes transatlantiques à parir de l'an prochain, avec des vols directs pour Londres.



En plus de ces 13 A321 'LR', JetBlue a commandé 57 autres appareils à l'avionneur européen.



