Airbus group : UBS réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé lundi avoir réduit son objectif de cours ainsi que ses estimations de résultats sur Airbus en raison des répercussions de la crise du Covid-19 sur le secteur aérien, tout en maintenant une recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études indique avoir revu à la baisses ses prévisions de livraisons d'appareils et de trésorerie sur l'avionneur sur fond de chute du trafic aérien mondial.



Prenant acte de l'impact du coronavirus sur l'activité des compagnies aériennes, UBS dit avoir abaissé de 5% à 7% ses prévisions de production pour Airbus - comme pour Boeing - pour la période 2020-2022, ce qui le conduit à ramener son objectif de cours sur Airbus de 153 à 140 euros.



Le cabinet d'analyse estime toutefois que le récent repli du titre a été trop marqué.



A 10h30, le titre Airbus chutait de 7,4%, tandis que le CAC 40 cédait 5,7%. L'action a décroché de 35% sur le mois écoulé.



