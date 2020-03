Airbus group : Suspension de sa production en Espagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus suspendra la majorité de sa production en Espagne jusqu'au 9 avril.



Le gouvernement espagnol a annoncé de nouvelles mesures le 29 Mars dans la lutte contre COVID-19. Ces mesures prennent effet entre le lundi 30 Mars et le jeudi 9 avril inclus et conduisent à restreindre toutes les activités non essentielles à travers le pays.



Airbus travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires sociaux pour appliquer les mesures sociales applicables.



Les employés d'Airbus en Espagne dont les emplois ne sont pas liés à la production et les activités de montage peuvent travailler à domicile pour soutenir les activités d'Airbus.



