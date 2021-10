Airbus group : Succès des vols stratosphériques du Zephyr

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que son système de plate-forme à haute altitude (HAPS), le Zephyr S a atteint de nouveaux sommets durant sa campagne d'essais en vol à l'été 2021, avec deux vols stratosphériques de 36jours au total.



Le Zephyr a atteint une altitude de 23 000m, un record pour les drones de cette catégorie.



Capable de se maintenir dans la stratosphère pendant plusieurs mois d'affilée, le Zephyr offrira de nouvelles capacités de détection, d'identification et de connexion aux clients commerciaux et militaires, indique l'avionneur.



'Les activités de cet été constituent une étape importante vers l'opérationnalisation de la stratosphère', a ajouté James Gavin, Future Capability Group Head au sein de l'entité Defence Equipment & Support, le service d'achat du ministère britannique de la Défense.









