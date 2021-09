Airbus group : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Airbus avec un objectif de cours relevé de 150 à 155 euros, dans le sillage d'estimations de BPA ajusté rehaussées de 25% à quatre euros pour 2021 et de 4% à 5,30 euros pour 2022.



Le broker justifie ces hausses d'attentes de BPA, qui les placent à des niveaux supérieurs de 5% et 8% aux consensus respectivement, par 'principalement des hypothèses de revenus et de marges en avions commerciaux plus élevées sur l'exercice 2021'.



'Airbus constitue selon nous un dossier de reprise précoce des revenus, marge et cash-flow, bénéficiant d'un rythme plus rapide de redressement du trafic intérieur et des avions à fuselage étroit, ainsi que de sa part de marché dominante dans ce segment', juge-t-il.



