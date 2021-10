Airbus group : Stifel confirme sa note 'achat' sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur le titre Airbus, avec un objectif de cours inchangé de 155 euros, malgré des chiffres de commandes et livraisons pour septembre un peu décevants.



Le bureau d'analyses souligne ainsi que les livraisons de septembre sont restées quelque peu 'atones', au même niveau qu'en août, mais que l'avionneur reste malgré tout 'en bonne voie' pour atteindre ses objectifs 2021.



Côté commandes, le mois de septembre a encore été très calme, après un mois d'août exceptionnellement fort. Le broker rapporte toutefois que l'environnement apparaît toujours solide au regard de l'actualité récente des campagnes chez Wizz Air et Qantas et une nouvelle commande de Jet2.



