Airbus group : Signe un contrat avec le Centre aérospatial allemand

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé un contrat de 16,8ME avec le centre de compétence Galileo du Centre aérospatial allemand (DLR-GK) pour l'hébergement de la mission Compasso du DLR sur la plateforme Bartolomeo de la Station Spatiale Internationale (ISS).



Compasso sera la première vérification en orbite d'horloges optiques laser, compactes et très précises. Ces horloges seront alignées et synchronisées avec des horloges très précises sur Terre permettant d'obtenir une plus grande précision dans la détermination de la position sur Terre tout en réduisant la complexité et la taille du segment terrestre.



Bartolomeo est un investissement d'Airbus dans l'infrastructure de l'ISS, qui permet d'accueillir jusqu'à douze charges utiles externes en environnement spatial, offrant ainsi des possibilités uniques pour les missions de démonstration et d'expérience en orbite. Il est exploité dans le cadre d'un partenariat entre Airbus, l'ESA, la NASA et le laboratoire national de l'ISS.



