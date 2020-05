Airbus group : Signe un contrat avec l'ESA pour le vaisseau Orion

(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature d'un contrat avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Ce contrat porte sur la construction du troisième module de service européen (ESM) d'Orion, le vaisseau spatial habité américain. Il est évalué à environ 250 millions d'euros.



Le troisième ESM (mission Artemis III) permettra aux astronautes de fouler à nouveau le sol de la Lune en 2024, plus de 50 ans après l'alunissage d'Apollo 17.



' Le premier vol d'essai, encore non habité, d'Orion avec l'ESM (Artemis I) est prévu en 2021. Les premiers astronautes embarqueront plus tard, avec Artemis II, pour une mission autour de la Lune puis un retour sur Terre ' indique le groupe.



