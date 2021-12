Airbus group : Signe un accord avec Singapore Airlines pour l'A350F

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Singapore Airlines (SIA) a signé une lettre d'intention (LoI) avec Airbus pour sept avions cargo A350F.



Cet accord permettra de remplacer la flotte actuelle de B747-400F de la compagnie aérienne au quatrième trimestre 2025. L'accord avec Singapore Airlines est le troisième engagement reçu pour le nouvel A350F au cours du mois dernier.



L'A350F sera propulsé par les dernières technologies, des moteurs Rolls-Royce Trent-XWB97 économes en carburant.



' L'A350F est le tout nouveau gros cargo au monde et sera inégalé dans son segment de marché en termes d'efficacité opérationnelle, de consommation de carburant réduite et d'économies de CO₂ ', a déclaré Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus et directeur d'Airbus International.



