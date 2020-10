Airbus group : Reprise des volumes, Oddo reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo anticipe une forte accélération de la rentabilité au 3e trimestre avec un EBIT ajusté de 930 millions d'euros (-42%) et des ventes de 11,6 milliards d'euros (-24%).



L'analyste modélise ainsi un net retour des volumes de commandes pour la branche commerciale avec 145 livraisons au 3e trimestre contre 74, au 2e trimestre.



L'analyste réitère sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 89 euros. ' L'analyse approfondie de la skyline de livraisons que nous avions réalisée dans notre dernière note démontre que la cadence actuelle offre un plancher solide ', estime Oddo.





