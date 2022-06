Airbus group : Prône l'usage de SAF sur l'A400M de la Luftwaffe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce travailler aux côtés de l'armée de l'Air allemande à l'obtention de l'autorisation technique permettant de lancer les essais en vol de l'A400M avec des charges de carburant allant jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable (SAF) à court terme.



Pour rappel, le SAF permet de réduire jusqu'à 85% les émissions de CO2 par rapport aux carburants classiques sur l'ensemble du cycle de vie.

L'Allemagne, qui a commandé un total de 53 appareils, devient ainsi la première nation cliente à lancer une transformation progressive vers le carburant d'aviation durable de sa flotte d'A400M.



'Nous sommes heureux de soutenir ces efforts importants, non seulement pour l'A400M mais aussi pour l'ensemble de leur flotte d'avions Airbus, allant du transport VIP aux avions de combat', a déclaré Mike Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space.



Airbus assure par ailleurs s'être engagé dans une feuille de route à long terme visant à atteindre un niveau de préparation et de certification de l'A400M au SAF de 100 %.



