Airbus group : Projet de terminal de communication laser

(CercleFinance.com) - Airbus annonce le lancement d'un programme, cofinancé avec le TNO et le NSO néerlandais, visant à développer un démonstrateur de terminal de communication laser pour aéronefs, appelé UltraAir, dans le cadre du programme ScyLight de l'Agence spatiale européenne.



Le terminal UltraAir sera capable de connexions laser entre un aéronef et un satellite en orbite géostationnaire à 36.000 km au-dessus de la Terre, avec une technologie inégalée comprenant un système mécatronique optique très stable et précis.



Les premiers tests auront lieu fin 2021 dans des conditions de laboratoire à Tesat. Dans un second temps, les tests au sol débuteront début 2022 à Tenerife. Pour la vérification finale, le démonstrateur UltraAir sera intégré sur un avion pour des essais en vol d'ici la mi-2022.



