Airbus group : Présente le 1er avion commercial zéro émission

(CercleFinance.com) - Airbus a dévoilé trois concepts pour le premier avion commercial zéro émission au monde qui pourrait entrer en service d'ici 2035.



Ces concepts représentent chacun une approche différente pour atteindre un vol zéro émission.



Tous ces concepts reposent sur l'hydrogène comme principale source d'énergie - une option qui, selon Airbus, est extrêmement prometteuse en tant que carburant d'aviation propre et est susceptible d'être une solution pour l'aérospatiale et de nombreuses autres industries pour atteindre leurs objectifs climatiquement neutres.



' Les concepts que nous dévoilons aujourd'hui offrent au monde un aperçu de notre ambition de conduire une vision audacieuse pour l'avenir du vol zéro émission ', a déclaré Guillaume Faury, DG d'Airbus.



