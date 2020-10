Airbus group : Premiers A330neo livrés à Kuwait Airways

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Kuwait Airways a reçu ses deux premiers A330neo, les premiers des huit A330neo commandés par la compagnie aérienne du Koweït, qui exploite actuellement une flotte de 15 avions Airbus comprenant sept A320ceos, trois A320neos et cinq A330ceos.



Cet événement marque également la première livraison d'Airbus A330-800, avion gros-porteur de nouvelle génération qui constitue le dernier ajout à la gamme de produits du constructeur aéronautique paneuropéen.



'L'A330neo de Kuwait Airways pourra accueillir confortablement 235 passagers, avec 32 lits entièrement plats en classe affaires et 203 sièges spacieux en classe économique, tout en offrant une grande soute', précise le groupe.



