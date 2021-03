Airbus group : Premier hélicoptère H225M livré à Singapour

(CercleFinance.com) - Airbus Group annonce que l'armée de l'air de Singapour (RSAF) a pris livraison de son premier hélicoptère polyvalent H225M, dans le cadre d'un contrat signé en 2016 avec le Ministère de la Défense local.



'La flotte de H225M de Singapour devrait assumer un large éventail de rôles, y compris la recherche et le sauvetage, l'évacuation aéro-médicale, ainsi que l'assistance humanitaire et les opérations de secours en cas de catastrophe', explique-t-il.



Airbus précise que 104 H225M sont actuellement en service dans le monde entier, utilisés par le Brésil, la France, l'Indonésie, la Malaisie, le Mexique, la Thaïlande et le Koweït, cumulant plus de 143.000 heures de vol.



