Airbus group : Possible bonne nouvelle, Mainfirst reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Citant le Financial Times, Mainfirst rapporte qu'hier soir, Airbus aurait demandé à ses fournisseurs de se préparer à la production de 47 A320 à partir du 2nd semestre - contre 40 auparavant - ce qui représente une hausse de 18% et ' un signal de demande plus fort que nous l'avions anticipé ' estime le broker.



Par ailleurs, l'analyste estime que les difficultés que rencontre Boeing avec son 737 MAX et ' les dommages à la réputation du programme dus aux pertes de deux avions et aux enquêtes ultérieures ' pourraient avoir comme conséquence à court terme d'augmenter les livraisons d'A320. ' Selon nos calculs, au cours des 12 derniers mois, il y a eu 466 annulations de 737 MAX ', affirme Mainfirst.



Alors que les résultats du groupe seront publiés la semaine prochaine, le broker maintient sa recommandation d'achat sur le titre et cible un cours de 90 euros.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.