Airbus group : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'achat' et relève son objectif de cours de 112 à 114 euros sur Airbus, pour refléter une génération de cash qui devrait selon lui ressortir meilleure que prévu, avant la publication des résultats 2020 du constructeur aéronautique.



'La gamme de produits d'Airbus est parfaitement positionnée pour répondre à la demande des compagnies aériennes dans la phase de reprise du trafic (retrait d'appareils anciens, A321LR/XLR cannibalisant le segment long courrier)', estime l'analyste.



Ceci permet selon Oddo BHF de 'regarder l'horizon 2022-23 avec sérénité, horizon sur lequel le titre reste sous-évalué avec un VE/EBIT 2023 de 9,9 fois, un PE de 12,1 fois et un rendement de FCF de 8,2%'.



