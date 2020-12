Airbus group : Oddo réitère son conseil et l'objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a effectué la livraison de 64 appareils en Novembre dont 2 A220, 2 A320ceo, 52 A320neo, 1 A330neo et 7 A350 (soit un mix 88% de moyen-courrier et 12% de long-courrier) avec une cadence de production globale d'environ 51 avions.



' Notons la forte accélération des livraisons vers l'Asie puisque près de 60% des livraisons étaient destinées directement ou indirectement à des opérateurs asiatiques en novembre contre c25% en octobre ' indique l'analyste.



Oddo estime qu'un nombre de livraisons légèrement au-delà de 540 pour l'ensemble de l'exercice 2020 lui semble plus réaliste.



' Nous pensons que ce mouvement de déstockage permet au pire de dé-risquer les attentes de FCF du consensus et au mieux d'offrir un upside (nous tablons sur un FCF de -11 333 ME y compris paiement de l'amende de 3.6 MdE et de 10 808 ME pour la médiane du consensus FactSet) ' indique le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 112 E.



